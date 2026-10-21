После встречи с Путиным: ЕС хочет обсудить с США итоги визита Виткоффа

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф 21 октября находился в России, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Американский посланник может вернуться в Осло, чтобы представить итоги своего визита. Вашингтон рассчитывает открыть возможность для трехсторонних или более широких многосторонних переговоров.

Вашингтон рассчитывает создать условия для трехсторонних или более широких многосторонних переговоров. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Виткофф вернется в Норвегию

Один из собеседников заявил, что в Белом доме надеются, что Россия проявит большую готовность к компромиссам. Это, мол, должно было способствовать недавнему снятию санкций США в отношении экспорта российского дизельного топлива и ряду сопутствующих решений.

Перед визитом в Россию представитель Трампа провел переговоры в столице Норвегии. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководством Норвегии и Финляндии, а также с дипломатами Франции, Великобритании, Германии, Польши, ЕС и НАТО.

NRK отмечает, что после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге Виткофф отправится обратно в Осло для продолжения переговоров.

В Брюсселе настаивают на участии Европы в этом формате

Кроме того, как цитирует "Укринформ", главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паола Пинью заявила, что в ЕС ожидают обсуждения с США итогов визита Виткоффа в Россию после его возвращения.

Она также подчеркнула важность привлечения европейских партнеров к мирным переговорам.

Таким образом мы можем напрямую донести нашу позицию до тех, кто также заинтересован в завершении этой войны,

– подчеркнула Пинью.

Параллельно стало известно, что Владимир Зеленский уже отправился в Украину, не дожидаясь возвращения американской делегации из России. Итоги встречи Виткоффа с Путиным заслушает норвежская сторона.