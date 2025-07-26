Зависит от задач: военный ответил, стоит ли продолжать переговоры в Стамбуле

Во время третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле 23 июля Россия в очередной раз выразила свои требования и ультиматумы. В то же время эта переговорная площадка все же выполняет определенную задачу.

Стоит ли продолжать переговоры в Турции, сказал 24 Каналу военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк.

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Нужны ли переговоры в Стамбуле?

Военнослужащий отметил, что это зависит от того, чего Украина хочет достичь на переговорах в Турции. Стамбул – это не более чем площадка для обмена мнениями и позициями.

По его словам, ни одна площадка и переговорный процесс не может в настоящее время решить вопрос по урегулированию экзистенциальной войны.

Если же, подчеркнул он, говорить о правде, справедливости и вообще об урегулировании этой войны, то в соответствии с определенной логикой – это переговоры с военным преступником, с террористической организацией, то есть это в любом случае не о мире.

Но в этом треке есть один положительный момент – это гуманитарный блок и то, что нам удается реализовывать процесс обмена пленными,

– сказал Антонюк.

Он отметил, что даже ради этого такие форматы нужны, потому что это вопрос сохранения человеческих судеб и жизней. Учитывая, что судьба каждого украинца для нас важна, то мы вынуждены продолжать именно в этом формате действовать.

В то же время политический консультант добавил, что не стоит давать Кремлю манипулировать понятиями мира и перемирия. Ведь Москва пытается использовать эти переговоры в контексте демонстрации вроде бы своеобразной договороспособности и миролюбия.