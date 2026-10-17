Представители Украины и США могут встретиться уже на этой неделе, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что украинские и американские переговорщики могут провести встречу уже на этой неделе. В настоящее время стороны готовятся к переговорам после беседы секретаря СНБО Рустема Умерова с Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил президент Украины во время беседы с журналистами.

Что известно о предстоящей встрече Украины и США?

Накануне секретарь Рады национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров беседовал с Джаредом Кушнером. После этого стороны продолжили подготовку к встрече.

Зеленский также заявил о готовности лично встретиться с американскими переговорщиками. Ранее он рассчитывал на такую возможность в Брюсселе, однако американская сторона не смогла принять участие во встрече.

Теперь Украина и США ищут формат, который позволит провести переговоры в ближайшее время.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает диалог, направленный на прекращение войны. В то же время минимальной целью он назвал энергетическое прекращение огня.

Напомним, 9 октября в Майами состоялись закрытые консультации, в котором приняли участие представители США, Украины, ЕС и НАТО. Участники обсуждали возможные пути завершения российско-украинской войны, снижение интенсивности боевых действий и защиту критически важной инфраструктуры в преддверии зимы.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф назвал переговоры конструктивными. По его словам, стороны обсудили вопросы энергетической устойчивости, экспорта зерна, гарантий безопасности и долгосрочных договоренностей, которые должны предотвратить новые конфликты. В то же время о достижении конкретных договоренностей не сообщалось.

В консультациях приняли участие представители украинских и американских властей, а также европейские советники по национальной безопасности. Хотя изначально встречу планировали провести в течение двух дней, второй день переговоров отменили.