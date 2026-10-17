Про це повідомив президент України під час спілкування із журналістами.

Що відомо про майбутню зустріч України та США?

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров розмовляв із Джаредом Кушнером. Після цього сторони продовжили підготовку до зустрічі.

Зеленський також заявив про готовність особисто зустрітися з американськими переговорниками. Раніше він розраховував на таку можливість у Брюсселі, однак американська сторона не змогла взяти участь у зустрічі.

Тепер Україна та США шукають формат, який дозволить провести переговори найближчим часом.

Президент наголосив, що Україна підтримує діалог, спрямований на припинення війни. Водночас мінімальною метою він назвав енергетичне припинення вогню.

Нагадаємо, 9 жовтня в Маямі відбулися закриті консультації за участю представників США, України, ЄС і НАТО. Учасники обговорювали можливі шляхи завершення російсько-української війни, зменшення інтенсивності бойових дій і захист критичної інфраструктури напередодні зими.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав переговори конструктивними. За його словами, сторони обговорили питання енергетичної стійкості, експорту зерна, гарантій безпеки та довгострокових домовленостей, які мають запобігти новим конфліктам. Водночас про досягнення конкретних домовленостей не повідомляли.

У консультаціях взяли участь представники української та американської влади, а також європейські радники з національної безпеки. Хоча спочатку зустріч планували провести протягом двох днів, другий день переговорів скасували.