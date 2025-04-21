Зеленский анонсировал переговоры по поводу мира в Украине
- Владимир Зеленский объявил о новом раунде мирных переговоров по Украине, который состоится 23 апреля в Лондоне с участием представителей Украины, Великобритании, Франции и США.
- Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, обсудив необходимость безусловного прекращения огня как первого шага к миру.
Владимир Зеленский анонсировал новый раунд переговоров по миру в Украине. По словам президента, они состоятся уже в среду, 23 апреля, в Лондоне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства в соцсети Х.
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Когда пройдут переговоры в Лондоне
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам президента, разговор был "хорошим и детальным".
Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира,
– подчеркнул Зеленский.
Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине. По его словам, безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха ясно показала, что именно действия России продолжают войну.
Владимир Зеленский добавил, что также обсудил с Киром Стармером совместную работу в европейских форматах безопасности.
Напомним, на днях украинские, американские, немецкие, французские и британские чиновники провели переговоры в Париже. Во время встречи они обсудили пути к справедливому миру, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины.