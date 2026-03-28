"Мы как медиаторы": Зеленский объяснил, что усложняет мирные переговоры
- Украина ведет ежедневные переговоры с США и пытается организовать трехсторонние встречи с Россией, но осложнения возникают из-за выбора места проведения.
- Зеленский отметил, что Украина готова к трехсторонним встречам в любой нейтральной стране, но США ограничены встречами на своей территории, тогда как Россия открыта для переговоров где угодно, кроме США.
Украина ежедневно ведет переговоры с США и стремится организовать трехсторонние встречи с Россией, однако процесс осложняет вопрос места их проведения. Киев настаивает на любой нейтральной площадке, тогда как позиции сторон не совпадают.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона ежедневно находится в контакте с представителями США и работает над организацией трехсторонних переговоров с Россией. Об этом глава государства подчеркнул в эфире телемарафона.
Что сказал Зеленский о мирных переговорах?
Зеленский отметил, что ключевым препятствием для продолжения мирных переговоров остается вопрос места проведения таких встреч. По словам главы государства, украинская переговорная группа постоянно взаимодействует с американской стороной, однако процесс осложняется различными подходами к организации переговоров.
Зеленский отметил, что иногда возникает ощущение, будто Украина выступает скорее как медиатор, чем как сторона войны. Президент подчеркнул, что Киев поддерживает формат трехсторонних встреч и готов к их проведению в любой стране. Среди возможных локаций рассматриваются государства Европы, Турция, Швейцария, а также страны Ближнего Востока.
В то же время позиции партнеров и оппонентов отличаются: американская сторона пока ограничена возможностью проводить встречи только на территории США, тогда как Россия, по словам Зеленского, готова к переговорам где угодно, кроме Америки.
Отдельно президент отметил, что ситуация на Ближнем Востоке, в частности напряжение вокруг Ирана, влияет на мобильность американской делегации – из соображений безопасности она временно не осуществляет зарубежных поездок.
Мирные переговоры: последние новости
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что Россия не ведет реальные переговоры, заявляя об отсутствии продвижений, но пытается поддерживать иллюзию готовности к диалогу. Европа должна быть жестче в своей позиции, сегодня она не проявляет субъектности, а внимание США сосредоточено на войне на Ближнем Востоке.
Зеленский рассказал, что Украина и США имеют разные взгляды на то, хочет ли Путин завершить войну. В Украине считают, что необходимо давление на Россию, тогда как в США убеждены, что Путин уже готов к миру.
22 марта украинская и американская делегации во Флориде обсудили вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными. Переговоры назвали конструктивными, а стороны добились прогресса в согласовании позиций.
Ранее, Дмитрий Песков подтвердил, что Россия и Украина якобы приближаются к мирному соглашению, и что переговоры с США продолжаются. Песков отметил, что урегулирование конфликта должно учитывать интересы России.