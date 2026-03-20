Нет политической воли, – Зеленский ответил, почему в США не поехали военная подгруппа и россияне
- Владимир Зеленский объяснил, что в США поехала только политическая группа из украинской делегации, поскольку военная подгруппа согласовала все вопросы в прошлом раунде.
- Российская делегация не приехала в Америку, а США сосредоточены на войне на Ближнем Востоке, поэтому переговоры проходят именно в Штатах.
Владимир Зеленский объяснил, почему в Соединенные Штаты поехала только политическая группа из украинской делегации. Военная группа, а также российская делегация на этот раз в Америку не едут.
Об этом президент Украины сказал, отвечая на вопросы журналистов, передает 24 Канал.
Интересно Прогресса в переговорах не будет, – Кулеба рассказал, как улучшилась ситуация у Путина
Что сказал Зеленский о переговорах в США 21 марта?
Владимир Зеленский отметил, что в прошлом раунде трехсторонних мирных переговоров был прогресс именно в военном формате. Три стороны в принципе согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля.
Политической воли пока нет. Именно поэтому в пути политическая подгруппа, они будут разговаривать с американской стороной, непосредственно в Соединенных Штатах,
– отметил украинский лидер.
Президент подчеркнул, что у украинской стороны также есть понимание, что россияне не хотят приезжать в Америку, а американская сторона, пока идет война на Ближнем Востоке, говорит, что их присутствие у себя в стране – это приоритет. Поэтому и украинская группа едет в Соединенные Штаты Америки.
Кстати, политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала отметил, что за время с последнего раунда переговоров позиция Украины стала сильнее. Эксперт связывает это и с ослаблением Дональда Трампа на фоне войны на Ближнем Востоке, и с тем, что даже его команде теперь приходится больше учитывать позицию союзников в вопросе Украины.
Что известно о переговорах, которые состоятся в США?
Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует участвовать в мирных переговорах в США 21 марта. Сами переговоры состоятся в двустороннем формате между Украиной и США.
До этого Владимир Зеленский сообщал, что украинская команда, а именно политическая часть переговорной группы, уже находится в пути в Соединенные Штаты. И 21 марта ожидает встречи с американской стороной.
В то же время украинский президент подчеркнул, что ситуация с войной в Иране, рост цен на нефть и возможный дефицит ракет в Украине могут усилить требования России во время переговоров. По словам Зеленского, Москва может подойти к переговорам с усиленной позицией.