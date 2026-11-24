Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед новым Конгрессом США, если Дональд Трамп не склонит Владимира Путина к миру до конца года. Киев будет настаивать на оказании значительной военной помощи и ужесточении санкций.

Как сообщает агентство Bloomberg, соответствующее заявление глава государства сделал в связи с формированием нового состава американского парламента, который будет контролироваться демократами.

Что сказал Зеленский

По словам Владимира Зеленского, если при посредничестве президента Дональда Трампа не удастся достичь приемлемого для Киева мирного соглашения, государство будет добиваться значительного увеличения оборонной поддержки со стороны Вашингтона.

Уровень поддержки Украины и санкций должен быть таким, чтобы это стало четким сигналом для россиян. Пришло время сесть за стол переговоров и прекратить войну,

– отметил президент.

Виткофф и Кушнер настаивают на заключении мирного соглашения "как можно скорее", желательно до января. Поэтому, по словам Зеленского, Украину могут вынуждать идти на значительные уступки, в то время как Путин не демонстрирует никаких признаков готовности прекратить войну.

"Есть желание двигаться очень быстро, и мы, и россияне это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины", – сказал Зеленский.

К слову, он также отметил, что конечной целью диктатора Путина по-прежнему остается полная оккупация Украины.