Завершение войны в Украине стало одной из основных тем на Мюнхенской конференции. По итогам мероприятия Зеленский обратился к союзникам – Европы и США, передает 24 Канал.

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Европа должна становиться сильнее

Глава государства выразил благодарность странам Европы за неизменную и ощутимую поддержку Украины. Он поблагодарил за пакеты помощи, которые готовят партнеры. По словам президента, это сигнал Путину, что Европа не теряет веры в Украину и возможность надежного мира.

"От Британии до Польши, от Финляндии до Испании все в Европе осознают, что стоит становиться только сильнее", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Европе нужны собственные вооруженные силы, чтобы защищать свое будущее, и чтобы США были заинтересованы в сотрудничестве с ней.

Путин будет пытаться обхитрить

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уже начала работу с командой Дональда Трампа.

Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, способную не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны,

– подчеркнул президент.

Он вспомнил, что имел хороший разговор с Трампом, провел содержательную встречу с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Рубио.

Наши команды очень подробно, внимательно работают над специальным соглашением между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину. Мы стремимся, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались,

– отметил президент.

Зеленский спрогнозировал, что Путин неоднократно будет пытаться еще "обмануть всех и затянуть войну". Однако президент верит, что настоящий мир возможен благодаря совместным усилиям Украины, Европы и США.