Завершение войны в Украине стало одной из основных тем на Мюнхенской конференции. По итогам мероприятия Зеленский обратился к союзникам – Европы и США, передает 24 Канал.
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Европа должна становиться сильнее
Глава государства выразил благодарность странам Европы за неизменную и ощутимую поддержку Украины. Он поблагодарил за пакеты помощи, которые готовят партнеры. По словам президента, это сигнал Путину, что Европа не теряет веры в Украину и возможность надежного мира.
"От Британии до Польши, от Финляндии до Испании все в Европе осознают, что стоит становиться только сильнее", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Европе нужны собственные вооруженные силы, чтобы защищать свое будущее, и чтобы США были заинтересованы в сотрудничестве с ней.
Путин будет пытаться обхитрить
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уже начала работу с командой Дональда Трампа.
Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, способную не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны,
– подчеркнул президент.
Он вспомнил, что имел хороший разговор с Трампом, провел содержательную встречу с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Рубио.
Наши команды очень подробно, внимательно работают над специальным соглашением между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину. Мы стремимся, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались,
– отметил президент.
Зеленский спрогнозировал, что Путин неоднократно будет пытаться еще "обмануть всех и затянуть войну". Однако президент верит, что настоящий мир возможен благодаря совместным усилиям Украины, Европы и США.