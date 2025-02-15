Завершення війни в Україні стало однієї із основних тем на Мюнхенській конференції. За підсумками заходу Зеленський звернувся до союзників – Європи і США, передає 24 Канал.

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Європа має ставати сильнішою

Глава держави висловив вдячність країнам Європи за незмінну і відчутну підтримку України. Він подякував на пакети допомоги, які готують партнери. За словами президента, це сигнал Путіну, що Європа не втрачає віри в Україну і можливість надійного миру.

"Від Британії до Польщі, від Фінляндії до Іспанії всі у Європі усвідомлюють, що варто ставати тільки сильнішими", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що Європі потрібні власні збройні сили, аби захищати своє майбутнє, і щоб США були зацікавлені у співпраці з нею.

Путін намагатиметься обхитрити

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна вже розпочала роботу з командою Дональда Трампа.

Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни,

– наголосив президент.

Він пригадав, що мав хорошу розмову із Трампом, провів змістову зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо.

Наші команди дуже детально, уважно працюють над спеціальною угодою між нашими країнами, яка обовʼязково зміцнить Америку та Україну. Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись,

– зазначив президент.

Зеленський спрогнозував, що Путін неодноразово намагатиметься ще "обманути всіх і затягнути війну". Однак президент вірить, що справжній мир можливий завдяки спільним зусиллям України, Європи і США.