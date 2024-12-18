Владимир Зеленский в интервью Le Parisien подчеркнул, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины, передает 24 Канал.

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Украинцы сами знают, чего хотят

Президент отметил, что Украина никогда и никому не делегировала полномочия вести с главой Кремля диалог от своего имени. Глава государства уточнил, что было бы несправедливо, если бы другие начали решать за страну, как ей жить.

Отдельно Зеленский отметил, что во время переговоров главную роль играет не лицо, которое перед вами, сколько позиция, в которой вы находитесь.

Сейчас, по словам политика, Украина находится ни в слабой, ни в сильной позиции. Под знаком вопроса остается ее будущее в НАТО и ЕС.

По мнению президента, переговоры в нынешних условиях позволят Путину иметь преимущество и влиять на решения

Президент подчеркнул необходимость разработки конкретной стратегии перед началом любых обсуждений с Россией.

К слову, ранее Зеленский отверг посредничество Орбана, поставив под сомнение способность Венгрии усилить переговорную позицию Украины.