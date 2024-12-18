Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Parisien наголосив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори із Путіним без України, передає 24 Канал.

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Українці самі знають, чого хочуть

Президент підкреслив, що Україна ніколи і нікому не делегувала повноваження вести із очільником Кремля діалог від свого імені. Глава держави підкреслив, що було б несправедливо, якби інші почали вирішувати за країну, як їй жити.

Окремо Зеленський зауважив, що під час перемовин головну роль відіграє не особа, яка перед вами, скільки позиція, в якій ви перебуваєте.

Наразі, за словами політика, Україна перебуває ні в слабкій, ні в сильній позиції. Під знаком питання залишається її майбутнє у НАТО і ЄС.

На думку президента, переговори в нинішніх умовах дозволять Путіну мати перевагу і впливати на рішення

Президент наголосив на потребі розробки конкретної стратегії перед початком будь-яких обговорень із Росією.

До слова, раніше Зеленський відкинув посередництво Орбана, поставивши під сумнів здатність Угорщини посилити переговорну позицію України.