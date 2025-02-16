Зеленский заявил об опасности первой встречи Трампа и Путина

На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский подчеркнул важность поочередности встреч Трампа с ним и Путиным. Глава государства отметил, что США и Украина должны сначала наработать план, как остановить диктатора, а потом уже садиться с ним за стол переговоров.

Комментируя тот факт, что 12 февраля Дональд Трамп сначала поговорил с Путиным, а потом позвонил ему, Владимир Зеленский не скрывал недовольства, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Опасность первой встречи с Путиным

Президент заявил, что он "не рад", что первый звонок Трампа состоялся с Путиным. Впрочем, подчеркнул политик, это его не сильно беспокоит. Наибольшее волнение Зеленского связано с тем, чтобы личная встреча американского президента состоялась сначала с украинской стороной, а лишь потом с Путиным.

Глава государства сказал, что если Трамп раньше него встретится с российским диктатором, это будет "опасно".

"Я поделился своей позицией с президентом Трампом, что прежде всего мы должны наработать общее видение", – подчеркнул политик.

По словам Зеленского, Трамп не дал никаких обязательств относительно первой встрече с ним. Однако во время телефонного разговора глава США отметил необходимость "срочно встретиться", чтобы обсудить "конкретные планы" по прекращению войны.

Напомним, что сам Дональд Трамп объяснил, почему позвонил Путину, а затем Зеленскому. По словам американца, ему известна позиция Киева и его готовность к заключению мирного соглашения. В то же время надо было выяснить, намерен ли договариваться Путин.

К слову, 15 февраля стало известно, что команда Трампа направляется в Саудовскую Аравию на встречу с российской стороной. У Зеленского заявили, что представителей Украины там не будет.