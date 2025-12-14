Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зеленский прибыл в Германию на переговоры
14 декабря, 15:05
Зеленский прибыл в Германию на переговоры

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Президент Зеленский прибыл в Германию для участия в серии встреч с украинскими, американскими и европейскими чиновниками.
  • Зеленский планирует обсудить безопасность Украины и готов к диалогу относительно последних предложений США о мирном плане.

Президент Украины прибыл в Германию в воскресенье, 14 декабря. В Берлине состоится серия встреч с участием украинских, американских и европейских чиновников.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о визите Зеленского в Германию?

Днем 14 декабря украинский лидер прибыл в Германию. Он говорит, что в планах встреча с американской переговорной командой.

"Фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность для Украины, чтобы опыт Будапештского меморандума и вторжения России никогда не повторился. Рассчитываем на конструктивные переговоры", – заявил Президент Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что получил все сигналы относительно последних предложений США по мирному плану и готов к диалогу.

Украинский политик подчеркнул, что будет отдельная встреча с Мерцом и с некоторыми лидерами Европы.

Кто также уже прибыл в Германию?

  • Ранее сообщали, что фотограф немецкого агентства dpa заметил в Берлине американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

  • Они прибыли в столицу Германии на переговоры с украинским лидером.