Зеленский призвал Трампа привлечь Си Цзиньпина к мирным переговорам

Владимир Зеленский лично попросил Дональда Трампа привлечь главу Китая Си Цзиньпина к мирным переговорам. Именно Китай обладает значительным влиянием на Россию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции, сообщает 24 Канал.

Как Китай может помочь завершить войну?

Президент Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что готов встретиться с диктатором Путиным, чтобы положить конец войне. Ее нужно провести как можно скорее. При этом Путин вряд ли хочет идти на переговоры.

Именно поэтому Зеленский попросил Трампа привлечь Си Цзиньпина к мирным переговорам. Именно завтра оба лидера встретятся в США.

Завтра президент Трамп встретится с лидером Китая. Я откровенно сказал президенту, что если он также привлечет Си, то тот сможет повлиять на Путина,

– отметил Зеленский.

Добавим, что Зеленский убежден, что Трамп сделает все возможное, чтобы положить конец войне в Украине. Именно он способен организовать трехстороннюю встречу, которая приблизит окончание войны.