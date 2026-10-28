США сорвали переговоры в Брюсселе, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке, – The Sun

США отложили запланированные переговоры в Брюсселе по вопросу о прекращении войны в Украине из-за напряженности на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский призвал партнеров не делать пауз и усилить давление на Кремль.

Как сообщает издание The Sun, украинский лидер подчеркнул, что исход войны зависит исключительно от решимости руководителей государств-партнеров.

Что известно об отмененной встрече в Брюсселе

По его словам, американская сторона сама выступила инициатором встречи в Брюсселе, однако впоследствии неожиданно отложила переговорный процесс.

Что нам нужно? Не делать пауз. Если ваша воля действительно заключается в том, чтобы подтолкнуть россиян к прекращению огня, вам не нужны паузы. Вы предпринимаете шаги. Каждый день, каждые два дня – встречи, решения, технические группы, решения,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что перенос переговоров представители Соединенных Штатов обосновали необходимостью сосредоточить внимание на событиях в другом регионе.

Мы решили провести встречу в Брюсселе. Американцы пригласили нас. Они пригласили. Теперь они это отложили. Почему? Потому что существует определенная напряженность вокруг Ближнего Востока,

– отметил Зеленский.

К слову, Зеленский также отметил, что проведение "встречи в Абу-Даби" в ноябре тоже пока зависит от американской стороны, поскольку и Украина, и Россия уже подтвердили свое участие.