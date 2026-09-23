Готов ли Путин к миру: Зеленский назвал главный признак
О том, насколько Владимир Путин действительно готов завершить войну, можно будет судить по его отношению к трехсторонним переговорам. Речь идет о встрече лидеров Украины, России и США.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Что свидетельствует о готовности Путина к миру?
Президент отметил, что Украина уже согласилась на трехсторонний формат переговоров.
По его мнению, отказ от участия в такой встрече свидетельствует об отсутствии готовности России двигаться к завершению войны.
Политик также назвал важным сигналом согласие на обсуждение прекращения огня.
Он напомнил, что ранее Украина не соглашалась на безусловное перемирие из-за значительных потерь.
Зеленский подчеркнул, что нынешняя готовность к дипломатическому урегулированию не означает, что Украина забыла или простила преступления России.
По его словам, Киев открыто демонстрирует готовность к переговорам, однако пока не видит таких же шагов со стороны Москвы.
Напомним, что вечером 22 сентября Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.
Встреча длилась около 40 минут.
После переговоров Зеленский назвал их позитивными и продуктивными.
По его словам, Украина и США хотят завершить войну до зимы. Стороны обсудили зимний пакет противовоздушной обороны для Украины и совместное производство ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине.