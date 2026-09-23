Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Що вказує на готовність Путіна до миру?

Президент зазначив, що Україна вже погодилася на тристоронній формат переговорів.

На його думку, відмова від участі у такій зустрічі свідчить про відсутність готовності Росії рухатися до завершення війни.

Політик також назвав важливим сигналом згоду на обговорення припинення вогню.

Він нагадав, що раніше Україна не погоджувалася на безумовне перемир'я через значні втрати.

Зеленський наголосив, що теперішня готовність до дипломатичного врегулювання не означає, що Україна забула або пробачила злочини Росії.

За його словами, Київ відкрито демонструє готовність до переговорів, однак наразі не бачить таких самих кроків з боку Москви.

Нагадаємо, що увечері 22 вересня Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели переговори в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Зустріч тривала близько 40 хвилин.

Після переговорів Зеленський назвав їх позитивними та продуктивними.

За його словами, Україна та США хочуть завершити війну до зими. Сторони обговорили зимовий пакет протиповітряної оборони для України та спільне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні.