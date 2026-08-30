Об этом он заявил в вечернем обращении.

Что рассказал Зеленский?

Президент рассказал о том, что он вместе с командой готовится к новому диалогу с представителями Дональда Трампа.

"Мы делаем все, чтобы война не оставалась единственным вариантом дальнейшего развития событий",

– отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что взгляды Соединенных Штатов и Украины по многим вопросам совпадают. Он отметил, что это касается ситуации на фронте и ударов по территории России.

Президент подчеркнул, что по этому вопросу его команда прилагает немало усилий и продолжает работать по дипломатическому направлению.

Также в пятницу, 30 августа, Зеленский прокомментировал новую российскую тактику применения реактивных беспилотников. Президент рассказал, что за последние 4 дня Москва запустила по украинским городам почти 1,5 тысячи дронов всех типов.

Он подчеркнул, что в настоящее время тактика россиян заключается в изнурении украинцев. Президент сказал, что осенью уровень сбиваемых вражеских БПЛА необходимо поднять до более чем 90%.