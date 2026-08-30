Россия хочет измотать украинцев. Об этом во время вечернего обращения рассказал Владимир Зеленский.

Что известно о плане Кремля?

Президент сообщил, что за последние 4 дня Москва запустила по украинским городам почти 1,5 тысячи дронов всех типов. Он подчеркнул, что около 800 из них были реактивными.

Сейчас тактика россиян – на изнурение Украины, на изнурение украинцев, прежде всего именно наших людей,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что самая сложная задача сейчас заключается в том, чтобы сбивать именно реактивные дроны. В настоящее время их в основном сбивает боевая авиация. Глава государства отметил, что Украина работает над тем, чтобы иметь необходимые перехватчики.