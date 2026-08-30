Росія хоче виснажити українців. Про це під час вечірнього звернення розповів Володимир Зеленський.

Що відомо про план Кремля?

Президент розповів, що за останні 4 дні Москва запустила по українських містах майже 1,5 тисячі дронів усіх типів. Він підкреслив, що близько 800 із них були реактивними.

Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що найбільш непросте завдання наразі полягає у тому, щоб збивати саме реактивні дрони. Наразі переважно їх збиває бойова авіація. Глава держави наголосив, що Україна працює над тим, щоб мати необхідні перехоплювачі.