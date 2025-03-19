Зеленский ответил, верит ли он, что США сможет принудить Россию к миру

Зеленский отметил, что союзники должны понять, кто на самом деле такой Путин. США, по его мнению, вполне способны говорить с Россией с позиции силы.

С Россией, по его мнению можно говорить только через силу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба.

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США могут говорить с Россией через силу

Зеленский отметил, что Украина окажется в сложном положении, если США повернутся к ней спиной.

Временное прекращение помощи было так же негативным сигналом, но Зеленский выразил благодарность американской стороне, что помощь восстановлена.

Президент Украины верит, что США будут оставаться на стороне Украины.

Мы действительно хотим закончить войну. И мы понимаем, что русские действительно не хотят ее закончить,

– отметил Зеленский.

Украина хочет закончить войну как можно быстрее. В то же время западные союзники должны увидеть, кто Путин на самом деле есть и как с ним договариваться – через силу.

"Я думаю у Соединенных Штатов для этого все есть, чтобы это реализовать", – подчеркнул Зеленский.