16 января, 16:59
"Мы просто не на одной стороне": Зеленский прокомментировал заявление Трампа о переговорах

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с США над переговорами, но в некоторых вопросах позиции расходятся.
  • Украинская делегация отправилась в США для обсуждения гарантий безопасности и "Prosperity Package".

Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что якобы Украина препятствует заключению мирного соглашения. По словам президента, Украина "очень хорошо поработала" с США с точки зрения переговоров.

Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом, сообщает 24 Канал.

Как Зеленский реагирует на заявления Трампа?

На днях Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия затягивает мирные переговоры по завершению войны. Эти слова американского лидера объяснил Владимир Зеленский.

Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Это понятно, я защищаю интересы нашего государства. И ультиматумы, на мой взгляд, – неработающая модель в демократических отношениях, 
– подчеркнул он.

В то же время президент сообщил, что украинская делегация уже отправилась в США для проведения переговоров. По словам Владимира Зеленского, сейчас идет подготовка двух документов – относительно гарантий безопасности и так называемого Prosperity Package.

Если будет все доработано, если будет согласование с американской стороны. Потому что я считаю, что с нашей стороны мы закончили. То тогда возможно будет подписание во время Давоса, 
– подытожил президент Украины.

Справка. Всемирный экономический форум в Давосе состоится с 19 по 23 января. На нем Украина представит план восстановления и гарантии безопасности.

Мирные переговоры: последние новости

  • Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже передала США свои замечания относительно территориальных предложений. Американская сторона должна донести их до России в рамках переговоров.
     

  • Ожидается, что наработанные ответы Кремля впоследствии могут передать в Киев.
     

  • По мнению политолога, руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, окончательного подписания мирного соглашения о завершении войны России против Украины в Давосе ожидать не стоит.