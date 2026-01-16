"Мы просто не на одной стороне": Зеленский прокомментировал заявление Трампа о переговорах

Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что якобы Украина препятствует заключению мирного соглашения. По словам президента, Украина "очень хорошо поработала" с США с точки зрения переговоров.

Об этом глава государства сказал во время совместного брифинга с президентом Чехии Петром Павелом, сообщает 24 Канал.

Как Зеленский реагирует на заявления Трампа?

На днях Дональд Трамп заявил, что именно Украина, а не Россия затягивает мирные переговоры по завершению войны. Эти слова американского лидера объяснил Владимир Зеленский.

Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Это понятно, я защищаю интересы нашего государства. И ультиматумы, на мой взгляд, – неработающая модель в демократических отношениях,

– подчеркнул он.

В то же время президент сообщил, что украинская делегация уже отправилась в США для проведения переговоров. По словам Владимира Зеленского, сейчас идет подготовка двух документов – относительно гарантий безопасности и так называемого Prosperity Package.

Если будет все доработано, если будет согласование с американской стороны. Потому что я считаю, что с нашей стороны мы закончили. То тогда возможно будет подписание во время Давоса,

– подытожил президент Украины.

Справка. Всемирный экономический форум в Давосе состоится с 19 по 23 января. На нем Украина представит план восстановления и гарантии безопасности.

