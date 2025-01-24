Пытается манипулировать Трампом, – Зеленский отреагировал на заявления Путина о переговорах

В Кремле отмечают, что, мол, открыты к диалогу с США о войне в Украине. Президент Зеленский прокомментировал заявления Путина о готовности говорить с Трампом.

Так, 24 января в комментарии пропагандисту российский диктатор заявил, что Кремль никогда не отказывался от диалога с Вашингтоном. Путин подчеркнул, что предпочитает "встретиться с Трампом и все спокойно обсудить". Также он не забыл обвинить Украину, что она, мол, не отменила запрет на ведение переговоров с Россией, передает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

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Что ответил Зеленский

Глава государства рассказал, что провел Ставку, во время которой руководитель СВР зачитал доклад о военном потенциале России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира.

Он (Путин – 24 Канал) хочет манипулировать стремлением Президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удастся,

– отметил Зеленский.

К слову, министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал новое заявление о мирных переговорах. Он обвинил Запад и Киев не сделали никаких шагов для того, чтобы подтвердить свою готовность к миру.

Также приспешник Кремля отметил, что Россия не пойдет на заморозку конфликта, потому что это якобы позволит Западу вооружить Украину и попытаться взять реванш.