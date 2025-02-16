Он убийца, и он никогда не изменится, – Зеленский рассказал, что бы сказал Путину на переговорах

Владимир Зеленский призвал мировое сообщество не доверять словам российского диктатора. Украинский лидер также рассказал о своем возможном будущем разговоре с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины в интервью NBC News.

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Что заявил Зеленский

Отвечая на вопрос журналиста, что бы он сказал Путину, если бы лидеры встретились для мирных переговоров, Зеленский назвал российского президента "убийцей" и "террористом".

Он убийца, и он никогда не изменится. И поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы его вытеснить. Поэтому я вынужден об этом говорить. Чтобы наши союзники дали мне такую силу, чтобы я мог его вытеснить,

– добавил украинский лидер.

К слову, также он выразил надежду, что именно Украина, а не Россия, будет приоритетом для Трампа. "Мы не такие большие как Россия, но я думаю, что стратегически Украина важнее для США, потому что мы действительно партнеры, союзники, и мы разделяем общие ценности", – сказал Зеленский.