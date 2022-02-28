Мирный, гордый, сильный Харьков – ты таким всегда был и будешь, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 28 февраля вспомнил трагические события в Харькове. Российские оккупанты днем обстреляли мирных жителей "Градами".
Украинский президент подчеркнул, что Харьков – мирный, гордый и сильный. Он таким всегда был и таким всегда будет, сообщает 24 канал.
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Выдержим все
Президент верит, что Украине удастся выдержать и победить российского оккупанта.
Выдержим все, выдержим и это. Защитим Украину, поможем каждому, кто пострадал от бесчеловечного вторжения,
– подчеркнул он.
Кроме того, Зеленский вспомнил и другие города, потерпевшие сокрушительные удары со стороны Кремля. Это, прежде всего, Чернигов, Ахтырка, Сумы, Гостомель, Васильков, Херсон, Мариуполь и Донецк.
"И все остальные города и поселки нашей родной страны увидят мирную и безопасную жизнь", – подчеркнул он.
В завершение украинский лидер выразил искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких в этой войне.
"Вечная память погибшим. Вечная слава каждому, кто защищает нашу свободу", – подытожил президент.
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