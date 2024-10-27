Президент готов выслушать инициативы Китая и Бразилии и интегрировать в Формулу мира, – Ермак

Украина может рассмотреть альтернативные предложения по миру от таких стран как Китай и Бразилия. Но эти взгляды впоследствии будут интегрированы в имеющуюся Формулу мира.

Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Что сказал Ермак о мирных предложениях Китая и Бразилии

Андрей Ермак отметил, что на Саммите мира, который состоялся в июне в Швейцарии 96 стран поддержали украинскую Формулу мира. По словам главы ОП, в начале ноября сама Формула мира уже будет готова.

Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушаться к другим инициативам, от таких стран как Китай, Бразилия, Южная Африка и т.д., чтобы интегрировать их в нашу (Формулу мира – 24 Канал). Тогда наше предложение будет иметь большую поддержку,

– сказал Ермак.

На вопрос, что думает российский диктатор Владимир Путин о Формуле мира, Андрей Ермак подчеркнул, что ему "безразлично, что говорит этот нападающий".

"Мы не можем строить мирное предложение, позволяя на себя влиять тем, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем силу и поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", – отметил чиновник.

Кроме того, Ермак подтвердил, что второй Саммит мира могут перенести на 2025 год, а также заявил, что конференцию проведут, "когда будут соответствующие условия".

К слову, Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке раскритиковал инициативы других государств относительно прекращения войны в Украине, которые не предлагают справедливого окончания боевых действий. Президент также вспомнил и о "китайско-бразильском дуэте".