Про це в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera сказав глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Що сказав Єрмак про мирні пропозиції Китаю і Бразилії

Андрій Єрмак наголосив, що на Саміті миру, який відбувся у червні у Швейцарії 96 країн підтримали українську Формулу миру. За словами глави ОП, на початку листопада сама Формула миру вже буде готова.

Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, від таких країн як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу (Формулу миру – 24 Канал). Тоді наша пропозиція матиме більшу підтримку,

– сказав Єрмак.

На питання про те, що думає російський диктатор Владімір Путін про Формулу миру, Андрій Єрмак підкреслив, що йому "байдуже, що говорить цей нападник".

"Ми не можемо будувати мирну пропозицію, дозволяючи на себе впливати тим, хто хотів цієї війни. Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку Глобального Півдня для переговорів з Росією", – зауважив посадовець.

Окрім того, Єрмак підтвердив, що другий Саміт миру можуть перенести на 2025 рік, а також заявив, що конференцію проведуть, "коли будуть відповідні умови".

До слова, Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку розкритикував ініціативи інших держав стосовно припинення війни в Україні, які не пропонують справедливого закінчення бойових дій. Президент також згадав і про "китайсько-бразильський дует".