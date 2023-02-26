Лучше, чем ничего: каких важных пунктов не хватает "мирному плану" Китая

Китай обнародовал свой "мирный план" относительно войны в Украине из 12 пунктов. Однако Украина, прежде всего, будет руководствоваться собственной позицией.

Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, украинское видение мира зафиксировано в 10 пунктах "формулы мира", которую предложил Владимир Зеленский.

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Кравчук напомнила, что 141 государство поддержало украинскую "формулу мира" на Генассамблее ООН 23 февраля.

Что не так с китайским "мирным планом"

Что касается китайского "мирного плана", то, по словам народного депутата, это "все равно лучше, чем ничего".

Но мы не увидели там призыва к немедленному выводу российских войск с нашей территории или гарантий безопасности после победы Украины. Ведь нам нужен стабильный мир,

– подчеркнула Кравчук.

Она добавила, что все страны должны иметь возможность жить в безопасности и уважать мировые правила.

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Китай наблюдает за Западом

По словам представительницы фракции "Слуга народа", Китай сейчас наблюдает за действиями коллективного Запада и за тем, как западные страны выдержат давление на мировую архитектуру безопасности.

"Это не секрет, об этом говорили и американцы. Они говорят: "Мы понимаем, что Китай наблюдает. И если мы сейчас дадим слабину, то через несколько лет увидим нападение на Тайвань", – рассказала народный депутат.

Плохой пример для диктатур

Кравчук добавила, что в будущем может сработать эффект домино.

Разные диктатуры, которые сейчас тихонько копят ракеты, будут копировать модель поведения России. Они будут понимать, что можно наплевать на мировые правила и идти захватывать территорию своих соседей,

– отметила народный депутат.

Она подчеркнула, что именно уважение к суверенитету является основой мировой архитектуры безопасности, которая строилась после Второй мировой войны. Самое важное – не допустить повторения в будущем таких масштабных войн с большим количеством смертей.

"Мирный план" Китая: коротко