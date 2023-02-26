Исключительно интересы Пекина: каких 2 целей хотел бы достичь Китай своим "мирным планом"

Китай обнародовал "мирный план" по войне в Украине. Предлагая этот документ, Пекин заранее знал, что план практически невозможно выполнить.

Об этом 24 Каналу рассказал Ярослав Божко – глава Центра политических студий "Доктрина". По его словам, ни одна мирная инициатива не может базироваться исключительно на позиции, которая выгодна только одной стороне.

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А "мирный план" Китая не учитывает интересы Украины, которая не настроена отказываться от своих территорий.

"Для Украины точно не могут быть компромиссными какие-либо сценарии, в которых мы должны отказаться от хотя бы части нашей земли. И любые мирные планы, не содержащие возвращения Украине контроля над Крымом и над всеми другими оккупированными территориями, не являются компромиссными изначально", – объяснил Божко.

Авантюра Китая с "мирным планом"

Он добавил, что украинская сторона проговорила колоссальное количество раз на всех уровнях то, что не собирается идти ни на какие компромиссы по вопросу суверенитета.

Очевидно, Китай выдвигал это предложение, изначально понимая, что его невозможно реализовать,

– сказал политолог.

Ведь, по словам Божко, на условиях "мирного плана" Китая нет никакой возможности найти взаимовыгодный компромисс так, чтобы это удовлетворило и Украину, и российское агрессивное руководство.

Глава Центра политических студий "Доктрина" считает, что выдвижение такого плана со стороны Китая было достаточно авантюрным. По словам Божко, Пекин взялся высказывать такие "мирные" предложения по 2 причинам.

Ярослав Божко объяснил, что кроется за "мирным планом" Китая: смотрите видео

Китай хочет "уколоть" США и коллективный Запад

Во-первых, Китай использует эту возможность только для того, чтобы еще раз дополнительно "уколоть" США и весь коллективный Запад. Пекин пытается показать, что, мол, он выступает за перемирие, стабильные долгосрочные и рациональные отношения между странами.

Китай пытается выглядеть мудрым, мирным и договороспособным на фоне США, которые Пекин обвиняет в постоянном разжигании агрессивных войн и конфликтов по всему миру,

– отметил политолог.

Он добавил, что "мирный план" Китая – это, скорее, об имиджевом позиционировании этой страны на международной арене.

Почему Пекин не хочет допустить поражения России

Во-вторых, по словам политолога, на самом деле "мирные" предложения Пекина не означают, что эта страна стала на сторону Кремля.

Все идеи Китая базируются не на реализации тех либо других интересов России, а только на собственных интересах. Пекин не хочет, чтобы Россия проиграла окончательно,

– подчеркнул Божко.

Китайские власти не хотят допустить, чтобы Москву вывели из международной антизападной полиции, к которой, кроме России, уже присоединились Китай и Иран. Пока эта коалиция не оформлена на основе постоянных договоров, как, например, НАТО. Однако уже заметна координация между этими странами.

"Цель Китая состоит в том, чтобы, когда начнется активная фаза китайско-американского противостояния, Россия могла определенным образом помогать Пекину. Москва может поставлять Китаю военные технологии, определенное сырье, а, возможно, и что-то более серьезное", – объяснил Божко.

Макрон не имеет рычагов влияния, чтобы Китай "слил" Россию

После обнародования Пекином его "мирного плана" Эммануэль Макрон заявил, что в апреле планирует посетить Китай. Президент Франции призвал Китай помочь оказывать давление на Россию, чтобы та прекратила агрессию против Украины. Однако не стоит надеяться, что у Франции есть соответствующие рычаги давления на Пекин в этом вопросе.

Макрон не повлияет на ситуацию таким образом, чтобы Китай "слил" своего гораздо более стабильного партнера – Россию. Кроме того, для Китая все-таки центральным является конфликт с Соединенными Штатами,

– отметил политолог.

Он добавил, что Франция или Германия могут искать некоторые прагматические точки взаимоотношений с Китаем. Но это никоим образом не поспособствует миру в Украине, ведь в нынешних условиях концепция компромисса невозможна.

Ни одна из сторон в войне не готова к компромиссу

Как пояснил политолог, для компромисса в вопросе войны кто-то должен уступить свои позиции, то есть изменить свой стратегический замысел.

Ярослав Божко Глава Центра политических студий "Доктрина" Украина, очевидно, не намерена этого делать. Кроме того, готовясь к большим наступательным действиям, это и глупо делать. Российское руководство так же не собирается менять свой стратегический замысел, в том числе в том пункте, что Москва хочет сохранить контроль хотя бы над Крымом.

Божко считает, что миротворческие планы Макрона по сотрудничеству с Китаем провалятся, как и его предыдущие попытки уговорить Владимира Путина на мирные пути разрешения конфликта.

"Мирный план" Китая: коротко