Что Китай хочет получить от мирного плана: политтехнолог назвал главные "капканы" для Украины

Накануне Китай обнародовал свой мирный план, направленный на окончание войны в Украине. Он выгоден собственно самим китайцам.

Во-первых, Си Цзиньпин только перебрался на должность главы КНР. Во-вторых, нужно вспомнить напряженность отношений между Саудовской Аравией и Ираном, где Китай сыграл довольно значительную роль – конфликт не разгорелся, хотя ситуация была критическая. Об этом 24 Канала сказал Юрий Подорожний.

Достойно внимания Политтехнолог объяснил, как извратить китайский "мирный план" в пользу Украины

Почему план не выгоден Украине

По словам политтехнолога, сегодня китайцы предлагают новую глобальную дипломатическую инициативу и пытаются продемонстрировать мировое лидерство и возможность противопоставить себя США, которые снабжают оружие и помогают в войне. Вместо этого Китай выходит на Киев и Москву с мирным планом.

Следует отметить, что этот мирный план в пророссийских интересах. Есть позитив признания территориальной целостности Украины – ключевое. Я думаю, никто не проводил бы и телефонный разговор с любым лидером мира, который предлагал бы Украине уступить территории,

– убежден Подорожный.

С другой стороны, продолжает он, в "мирном плане" есть "капканы". Так, возможность проведения мирных переговоров с Россией состоит в том, чтобы стороны остановились на том месте, где сейчас проходит фронт.

Подорожный предполагает, что Си Цзиньпинь будет говорить с Путиным о том, каким образом дожимать Украину и ее союзников, чтобы Россия вышла из войны с наименьшими потерями. В частности, речь идет о том, что:

Путин остается в должности президента;

Россия оставляет за собой какие-то территории (Крым или Донбасс, Крым и Донбасс и т.п.).

"Я не вижу возможностей для адекватных прорывов, которые бы отвечали интересам Украины. Мы неоднократно заявляли, что готовы обсуждать "мирный план", если Россия выведет свои войска из Крыма, Донбасса и других оккупированных территорий", – подытожил политтехнолог.