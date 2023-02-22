Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он считает, что сейчас Китай пытается уйти от вопросов, связанных с Тайванем, и прийти на территорию Украины, чтобы вводить здесь свои инициативы.

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Пекин предложит альтернативную сделку

По его словам, Пекин очень ловко воспользовался занятостью Реджепа Эрдогана, решающего большие проблемы после землетрясений в Турции. Также у него впереди избирательная кампания. А еще идет его противостояние со Швецией, которой Турция препятствует вступлению в НАТО.

И в этот момент Китай перехватил лидерство Эрдогана по переговорному процессу. Но он не перехватил инициативу у США и Украины,

– подчеркнул политолог.

Он предположил, что Пекин предложит альтернативное соглашение о войне России против Украины, которое не будет поддержано на площадке ООН.

"Но для Китаю важно где-то прозвучать", – отметил Николай Давидюк.

Николай Давидюк о "мирном плане" Китая: смотрите видео

Обратите внимание! Энтони Блинкен заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России летальной "помощи". По словам Блинкена, в настоящее время Китай серьезно рассматривает предоставление материальной поддержки России в войне. Он подчеркнул, что говорится о "летальном эффекте". Этот предел Китай еще не пересек.

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