Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він вважає, що зараз Китай намагається втекти від питань, пов'язаних з Тайванем, і прийти на територію України, щоб запроваджувати тут свої ініціативи.

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Пекін запропонує альтернативну угоду

За його словами, Пекін дуже вправно скористався зайнятістю Реджепа Ердогана, який розв'язує великі проблеми після землетрусів в Туреччині. Також у нього попереду виборча кампанія. А ще триває його протистояння зі Швецією, якій Туреччина перешкоджає вступити до НАТО.

І у цей момент Китай перехопив лідерство Ердогана по переговорному процесу. Але він не перехопив ініціативу у США та України,

– наголосив політолог.

Він припустив, що Пекін запропонує альтернативну угоду щодо війни Росії проти України, яка не буде підтримана на майданчику ООН.

"Але для Китаю важливо десь прозвучати", – зазначив Микола Давидюк.

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Зверніть увагу! Ентоні Блінкен заявив, що Китай наразі Китай серйозно розглядає надання матеріальної підтримки Росії у війні. Він наголосив, що мовиться про "летальний ефект". Цю межу Китай ще не перетнув.

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