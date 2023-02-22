Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він вважає, що зараз Китай намагається втекти від питань, пов'язаних з Тайванем, і прийти на територію України, щоб запроваджувати тут свої ініціативи.
Дивіться також "Мирний план" Китаю і чому Байдену слід пригадати Війну судного дня: головне зі західних ЗМІ
Пекін запропонує альтернативну угоду
За його словами, Пекін дуже вправно скористався зайнятістю Реджепа Ердогана, який розв'язує великі проблеми після землетрусів в Туреччині. Також у нього попереду виборча кампанія. А ще триває його протистояння зі Швецією, якій Туреччина перешкоджає вступити до НАТО.
І у цей момент Китай перехопив лідерство Ердогана по переговорному процесу. Але він не перехопив ініціативу у США та України,
– наголосив політолог.
Він припустив, що Пекін запропонує альтернативну угоду щодо війни Росії проти України, яка не буде підтримана на майданчику ООН.
"Але для Китаю важливо десь прозвучати", – зазначив Микола Давидюк.
Микола Давидюк про "мирний план" Китаю: дивіться відео
Що відомо про "мирний план" Китаю
- Під час Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що китайська позиція щодо війни Росії проти України полягає у необхідності почати мирні переговори. Пекін хоче діалогу і підготує офіційну позицію КНР щодо політичного врегулювання кризи в Україні.
- 24 лютого у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпінь виступить з пропозицією "мирного плану".
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Пекіну, зазначивши, що не знає конкретних положень "мирного плану" Китаю. Він розраховує на підтримку української "формули миру".
- Зеленський зауважив, що українську "формулу миру" вже підтримала велика кількість держав, і зараз Україна чекає, що її підтримають 23 лютого на засідання ООН.
- Також Президент наголосив, що Україна зацікавлена, щоб усі держави світу були долучені до того, щоб закінчилась війна, щоб підтримувати справедливу українську "формулу миру".