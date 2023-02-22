Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, світова преса відзначила великий контраст у виступах лідера США та російського диктатора 21 лютого.

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Очільник Кремля однозначно програв президенту США Байдену. Адже його майже двогодинне звернення до федеральних зборів було слабким і вкрай непереконливим.

Путін тільки виліз із бункера і зібрав всіх своїм "мумій", частина з яких не те, що заснула, а почала розкладатися під час виступу. Виступ Путіна був нижче середнього,

– зазначив політолог.

Давидюк зауважив, що очільник Кремля нагадував якогось заступника міністра регіонального розвитку, який навішував локшину на вуха недосвідчених державних управлінців.

Інтриги в оточенні Путіна

За словами Давидюка, ймовірно, частина людей, присутніх у залі під час виступу Путіна, щойно прилетіла з Дубая. Адже на обличчях заступника глави російського радбезу Дмітрія Мєдвєдєва та очільника уряду Міхаіла Мішустіна помітна явно не московська засмага.

Ці люди відпочивають, всю зиму провели у теплих країнах. А зараз приїхали послухати Путіна тільки тому, що потрібно було показати, що челядь на місці й ніхто не втік,

– зазначив політолог.

Давидюк зауважив, що під час послання російського диктатора федеральним зборам міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу, а також представники російської розвідки сиділи не у перших рядах. Це дивно, оскільки вони входять до кола наближених до Путіна людей.

"Це свідчить про те, що у них внутрішні кулуарні інтриги. Хоча, напевно, російська розвідка вже давно здала Путіна своїм британським колегам, щоб обміняти його на майбутнє своїх дітей і свою безпеку десь за кордоном", – припустив політолог.

Микола Давидюк порівняв виступи Путіна та Байдена: дивіться відео

Промова Байдена у Польщі – продовження його виступу в Україні

Вже після виступу російського диктатора з промовою виступив Джо Байден, який перебував з візитом у Польщі. Політолог відзначив, що президент США як лідер вільного світу зібрав супермітинг у Варшаві.

Микола Давидюк Політолог Байден не просто виступив у Польщі. Це продовження його виступу в Україні. Він побував у Києві, показав, що не боїться сюди їхати і готовий везти сюди гроші та зброю. А далі у Польщі розписав всі свої меседжі та показав силу американської держави.

Давидюк зазначив, що промова Байдена перегукувалася з виступом експрезидента США Джона Кеннеді у 1963 році. Тоді американський президент виступив з урочистою промовою у Західному Берліні. Кеннеді висловив свою підтримку населенню ФРН після того, як підконтрольна Радянському Союзу НДР звела Берлінську стіну.

"Тоді Кеннеді використовував вислів: "Я – берлінець". У промові Байдена також звучало: "Я – європеєць, я – українець, я – поляк". Було зрозуміло, що американська держава готова захищати своїх друзів та партнерів", – пояснив політолог.

Політичний сигнал від Байдена

За словами Давидюка, промова Байдена відіграватиме велику роль у його політичній кар'єрі.

Мені здалося, що таким чином почалася його передвиборча кампанія. Байден показав і внутрішнім елітам у США, і Китаю, і Владіміру Путіну, що нікуди йти не збирається (з поста президента – 24 Канал), доки не виграє всі ці війни – і війну Росії, і війну з Китаєм,

– сказав політолог.

Він додав, що виступ американського лідера справді виглядав помпезно.

Зверніть увагу! Президентські вибори у США заплановані на листопад 2024 року. Раніше президент США Джо Байден заявив про намір брати участь у президентських виборах. Водночас Байден зазначив, що остаточного рішення ще не ухвалив.

Роль виступу Байдена для України

Водночас Україна також почула для себе дуже багато сильних меседжів. Йдеться про подальшу підтримку та допомогу від партнерів у протистоянні російській агресії.

Президент США заявив, що партнери зібрали для України 700 танків. Це гарний пул, з яким ми можемо вийти у контрнаступ,

– зауважив Давидюк.

Політолог додав, що Захід ще більше підтримує та посилює Україну.

"Це дуже потрібні та вчасні меседжі. Особливо перед роковинами повномасштабної війни, коли Китай готується озвучити проросійський план миру, а сама Росія готує свій наступ", – сказав Давидюк.

Виступ Джо Байдена у Польщі: коротко