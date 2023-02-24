Китай обнародовал текст "мирного плана" по войне в Украине: о чем говорится в 12 пунктах

Китай обнародовал свой "мирный план" по войне в Украине. Там 12 пунктов, которые, по мнению авторов, должны закончить войну России с Украиной.

На сайте китайского МИД появилась позиция Китая относительно "политического урегулирования украинского кризиса". В документе ни разу не упоминается слово "война".

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КНР так и не осудил действия России

Прежде всего, следует отметить, что в тексте документа не только не упоминается слово "война", но и нет критики российской агрессии и никаких упоминаний о военных преступлениях российских сил. Войну России против Украины Китай называет "украинским кризисом".

Также КНР не учитывает вопрос о несогласии Украины с оккупацией ее территорий. Пекин лишь отмечает, что "суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран следует эффективно защищать". Это логично, однако вместе с тем довольно двусмысленно, поскольку страна-агрессор считает часть украинских земель "своими". При этом в документе говорится, что безопасность "интересы безопасности и беспокойство всех стран необходимо воспринимать всерьез".

Также КНР "за все хорошее и против всего плохого" и отмечает, что все стороны не должны нападать на гражданское население и атаковать ядерные электростанции. Однако единственная сторона, которая предпринимает такие действия – это Россия. В целом текст документа настолько нейтрален и обобщен, что автоматически ставит защитников Украины, придерживающихся правил ведения войны и всех конвенций, наряду с военными преступниками в лице российской армии.

Кроме того, Китай выступает за прекращение "односторонних санкций", то есть за снятие санкций с России.

12 пунктов "мирного плана Китая": текст, обнародованный МИД

Уважение суверенитета всех стран. Общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, должно строго соблюдаться. Необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного общества. Все стороны должны совместно поддерживать основные нормы, регулирующие международные отношения и защищать международную честность и справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права, а двойные стандарты следует отвергать. Отказ от менталитета "холодной войны". Безопасность страны не должна достигаться за счет других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойства всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, придерживаясь видения общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помня о долгосрочном мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Прекращение боевых действий. Конфликты и войны никому не приносят пользы. Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и предотвращать дальнейшее ухудшение кризиса или даже выход из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем восстановлении прямого диалога с целью постепенной деэскалации ситуации и достижения всеобъемлющего прекращения огня. Возобновление мирных переговоров. Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным разрешением "украинского кризиса". Следует поощрять и поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса. Международное общество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам, помогать сторонам конфликта как можно быстрее открыть двери для политического урегулирования и создавать условия и платформы для возобновления переговоров. Решение гуманитарного кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны основываться на принципах нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны быть политизированы. Безопасность гражданского населения должна быть эффективно защищена и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из зон конфликта. Защита гражданского населения и военнопленных. Стороны конфликта должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать для этого более благоприятные условия. Поддержание безопасности атомных электростанций. Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию по ядерной безопасности и решительно избегать техногенных ядерных аварий. Снижение стратегических рисков. Нельзя использовать ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Угрозе или использованию ядерного оружия следует противостоять. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. Китай выступает против исследований, разработки и использования любой страной химического и биологического оружия при любых обстоятельствах. Содействие экспорту зерна. Все стороны должны полностью и эффективно сбалансированно реализовывать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать ООН в отыгрываемой важной роли в этом отношении. Инициатива сотрудничества по глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает возможное разрешение глобального продовольственного кризиса. Прекращение односторонних санкций. Односторонние санкции и максимальное давление не могут решать вопросы. Они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций, несанкционированных ООН. Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей снабжения. Все стороны должны искренне поддерживать действующую мировую экономическую систему и противодействовать использованию мировой экономики как инструмента или оружия в политических целях. Необходимы совместные усилия, чтобы смягчить последствия кризиса и предотвратить его срыв международного сотрудничества в энергетике, финансах, торговле продовольствием и транспортировке и подрывать восстановление глобальной экономики. Содействие постконфликтному восстановлению. Международное общество должно принять меры по поддержанию постконфликтной реконструкции в зонах конфликта. Китай готов оказать помощь и играть конструктивную роль в этих усилиях.

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию и поддержала украинскую версию "формулы мира". Китай от голосования воздержался.