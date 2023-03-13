"Путин умоляет оставить хоть какие-то украинские территории": для чего они диктатору

Кремлевский диктатор все еще надеется достичь мира на собственных условиях – оставить захваченные территории в составе России. Украина неоднократно заявляла, что рассчитывает только на полную деоккупацию своей земли.

Путин сейчас пытается достичь мира, потому что проиграл войну, объявленную против Запада. Диктатор также проиграл войну по уничтожению Украины. Она не уничтожена и никогда не будет уничтожена. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

К теме "Главный миротворец": для чего Си Цзиньпин хочет использовать кейс с Ближнего Востока в Украине

Он (Путин – 24 Канал) сейчас борется за свою жизнь. Он умоляет у Си, Запада, Украины, у кого угодно дать ему какой-то кусочек украинской территории, чтобы он мог продать сотни тысяч погибших славян. Продать как почетную ничью. На 23 февраля (речь идет об украинских гранрицах – 24 Канал ) он пока не готов, поэтому это абстрактные разговоры,

– утверждает Пионтковский.

Корректный стиль отношений

Публицист считает, что больше внимания нужно уделять Реджепу Эрдогану. В августе Зеленский принял его во Львове и вежливо с ним пообщался. "Сі, если захочет, пусть тоже приезжает, поговорим", – заметил Пионтковский.

Он подчеркнул, что на формальном уровне у Украины и Китая вполне корректные отношения. Китай с самого начала не отказался от принципа территориальной целостности Украины, не признавал ни аннексии Крыма, ни другие захваты. "Кроме того, он сыграл очень полезную роль в укрощении путинского ядерного шантажа. Думаю, Зеленский его поблагодарит при встрече", – говорит Андрей Пионтковский.

Публицист напомнил, что в Генассамблее ООН Китай не поддержал проукраинскую резолюцию. В то же время, он не присоединился к позорной семерке – России, Беларуси, Эритрее и другим. "При всем уважении к китайскому императору не вижу никакой разницы между его эффективностью в мирных усилиях и эффективностью османского вождя (Эрдогана – 24 Канал)", – подытожил Пионтковский.

Чем "мирный план" опасен для Украины