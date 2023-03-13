"Путин умоляет оставить хоть какие-то украинские территории": для чего они диктатору
Кремлевский диктатор все еще надеется достичь мира на собственных условиях – оставить захваченные территории в составе России. Украина неоднократно заявляла, что рассчитывает только на полную деоккупацию своей земли.
Путин сейчас пытается достичь мира, потому что проиграл войну, объявленную против Запада. Диктатор также проиграл войну по уничтожению Украины. Она не уничтожена и никогда не будет уничтожена. Об этом 24 Канала сказал российский оппозиционер Андрей Пионтковский.
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Он (Путин – 24 Канал) сейчас борется за свою жизнь. Он умоляет у Си, Запада, Украины, у кого угодно дать ему какой-то кусочек украинской территории, чтобы он мог продать сотни тысяч погибших славян. Продать как почетную ничью. На 23 февраля (речь идет об украинских гранрицах – 24 Канал ) он пока не готов, поэтому это абстрактные разговоры,
– утверждает Пионтковский.
Корректный стиль отношений
Публицист считает, что больше внимания нужно уделять Реджепу Эрдогану. В августе Зеленский принял его во Львове и вежливо с ним пообщался. "Сі, если захочет, пусть тоже приезжает, поговорим", – заметил Пионтковский.
Он подчеркнул, что на формальном уровне у Украины и Китая вполне корректные отношения. Китай с самого начала не отказался от принципа территориальной целостности Украины, не признавал ни аннексии Крыма, ни другие захваты. "Кроме того, он сыграл очень полезную роль в укрощении путинского ядерного шантажа. Думаю, Зеленский его поблагодарит при встрече", – говорит Андрей Пионтковский.
Публицист напомнил, что в Генассамблее ООН Китай не поддержал проукраинскую резолюцию. В то же время, он не присоединился к позорной семерке – России, Беларуси, Эритрее и другим. "При всем уважении к китайскому императору не вижу никакой разницы между его эффективностью в мирных усилиях и эффективностью османского вождя (Эрдогана – 24 Канал)", – подытожил Пионтковский.
Чем "мирный план" опасен для Украины
- По словам политтехнолога Юрия Подорожного, сегодня китайцы предлагают новую глобальную дипломатическую инициативу и пытаются продемонстрировать мировое лидерство и возможность противопоставить себя США, которые снабжают оружие и помогают в войне. Китай выходит на Киев и Москву с мирным планом.
- Впрочем, предложена мирная инициатива – в пророссийских интересах. Безусловно, положительным является ключевой аспект – признание территориальной целостности Украины. С другой стороны, в "мирном плане" есть "капканы" для нас.
- Так, возможность проведения мирных переговоров с Россией состоит в том, чтобы стороны остановились на том месте, где сейчас проходит фронт.
- Подорожний предполагает, что Си Цзиньпинь будет говорить с Путиным о том, каким образом дожимать Украину и ее союзников, чтобы Россия вышла из войны с наименьшими потерями. В частности, говорится, что Путин останется на посту президента, а Россия оставит за собой какие-то территории (Крым или Донбасс, Крым и Донбасс и т.п.).
- "Я не вижу возможностей для адекватных прорывов, которые бы отвечали интересам Украины. Мы неоднократно заявляли, что готовы обсуждать "мирный план", если Россия выведет свои войска из Крыма, Донбасса и других оккупированных территорий", – подытожил политтехнолог.