Франция, Великобритания и Украина завершат разработку мирного плана за считанные дни, – Reuters

Дипломаты Франции, Великобритании и Украины стремятся закончить разработку мирного плана за несколько дней. Планируется, что он будет представлен США и поможет украинско-американским отношениям перед возможными переговорами в Вашингтоне.

Известно, что французский президент Макрон и великобританский премьер Кир Стармер уже провели несколько звонков отдельно с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их ссоры в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что будет предусматривать мирный план

Мирный план будет предусматривать сначала короткое перемирие, а затем более широкие гарантии безопасности. В Великобритании и Франции утверждают, что США будут нужны для этих будущих гарантий.

Мы планируем составить этот план за несколько дней, а не за недели,

– сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Военное руководство планирует завершить свою часть в течение следующей недели.

Другие детали этого плана не разглашаются.

Еще один дипломат сказал, что идея заключалась в том, чтобы подготовиться к более здоровому диалогу между Вашингтоном и Киевом, а также, чтобы донести Штатам, что Россия – агрессор.

Один из возможных вариантов – это частичное одномесячное перемирие, во время которого будет действовать запрет на атаки с воздуха и моря, а также на энергетическую инфраструктуру. Исключение – наземные бои.

К слову, президент Зеленский также прокомментировал подготовку мирного плана. По его словам, работа действительно продолжается в ускоренном режиме.

Глава государства также отметил важность присутствия Европы за столом переговоров.