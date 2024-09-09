Россия сохранит захваченные территории: Шольц готовит "мирный план" окончания войны в Украине
Источник:La Repubblica
Канцлер Германии Олаф Шольц вскоре представит "мирный план" окончания российско-украинской войны. Он предусматривает сохранение за Россией ранее захваченных украинских территорий.
По данным издания, Шольц планирует войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции в политическом рейтинге.
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Политические мотивы Шольца
Издание пишет, что Шольц был потрясен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии. Он одержим слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад.
Поэтому, "канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика".
План предусматривает отдачу территорий
Источники в парламенте сообщили, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые предусматривают возможность передачи частей украинской территории Москве.
При этом источник отмечает, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".
Шольц о необходимости переговоров
Немецкий канцлер считает, что настало время обсуждения мира в Украине.
Более того, по словам Шольца, он уже обсудил это с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.