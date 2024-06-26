Трамп считает, что это можно сделать быстро: какие решения по войне в Украине он предлагает

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о "скором" окончании войны в Украине. Его советники в очередной раз предложили новый "мирный план". Согласно которому, в случае победы Трампа на выборах нужно сразу посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Далее зафиксировать перемирие по линии соприкосновения или статус-кво. Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что Трамп считает, что это можно сделать быстро. Какие есть плюсы и минусы такого сценария – читайте дальше.

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Какие преимущества и недостатки предложения Трампа

По словам Мусиенко, только военным путем и давлением можно заставить Россию уйти из Украины. Соответственно нужно поддерживать Киев и дать оружие. Дональд Трамп говорит, что это может быть, опция лежит на столе.

В то же время говорит, что не даст оружие, если Россия будет готова идти на уступки. Однако не уточняет, на какие именно – линия боевого столкновения, китайский "мирный план" или полный вывод российских военных, например, при условии нейтральности Украины.

В любом случае Трамп просто хочет выйти на переговорную позицию, как он считает,

– отметил военный эксперт.

Плюсы – Трамп понимает, что нужно думать о безопасности Украины и сценарии предоставления большего количества оружия уже на столе. Он осознает, что Украина должна сохраниться как независимое суверенное государство и не должна быть сферой влияния России. То, что это вообще обсуждается политиком и его командой – позитив, даже при такой парадигме.

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Минусы – есть признаки, что предлагается торг и переговоры, которые могут, по мнению Трампа, зафиксировать статус-кво и воплотить корейский сценарий. Буцім сделать территорию Украины, которая подконтрольна украинской власти, Южной Кореей. Таким образцом притяжения Запада, а дальше ждать и в соответствующее время освободить оккупированные территории.

"Сохранить статус-кво" означает оставить все так, как есть.

Однако позиция Трампа время от времени меняется, что присуще избирательной кампании. Делать выводы исключительно на стадии предвыборной кампании в случае Трампа – не благодарное дело,

– подчеркнул Александр Мусиенко.