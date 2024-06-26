Далі зафіксувати перемир'я по лінії зіткнення або статус-кво. Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що Трамп вважає, що це можна зробити швидко. Які є плюси та мінуси такого сценарію – читайте далі.

Дивіться також В ОП відреагували на "мирний план" Трампа щодо війни в Україні

Які переваги та недоліки пропозиції Трампа

За словами Мусієнка, лише військовим шляхом та тиском можна змусити Росію піти з України. Відповідно потрібно підтримувати Київ і дати зброю. Дональд Трамп каже, що це може бути, опція лежить на столі.

Водночас каже, що не дасть зброю, якщо Росія буде готова йти на поступки. Проте не уточнює, на які саме поступки – лінія бойового зіткнення, китайський "мирний план" чи повний вивід російських військових, приміром, за умови нейтральності України.

У будь-якому випадку Трамп просто хоче вийти на переговорну позицію, як він вважає,

– зазначив військовий експерт.

Плюси – Трамп розуміє, що потрібно думати про безпеку України та сценарії надання більшої кількості зброї уже на столі. Він усвідомлює, що Україна має зберегтися як незалежна суверенна держава й не повинна бути сферою впливу Росії. Те, що це взагалі обговорюється політиком і його командою – позитив, навіть за такої парадигми.

Важливо Чи може стати прихід до влади Трампа проблемою для України: пояснення Буданова

Мінуси – є ознаки, що пропонується торг та перемовини, які можуть, на думку Трампа, зафіксувати статус-кво та втілити корейський сценарій. Буцім зробити територію України, яка підконтрольна українській владі, Південною Кореєю. Таким зразком тяжіння Заходу, а далі чекати та у відповідний час звільнити окуповані території.

"Зберегти статус-кво" означає залишити все так, як є.

Однак позиція Трампа час від часу змінюється, що притаманно виборчій кампанії. Робити висновки винятково на стадії передвиборчої кампанії у випадку Трампа – не вдячна справа,

– наголосив Олександр Мусієнко.