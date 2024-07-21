Джонсон обнародовал "мирный план" для Украины, который может использовать Трамп
Источник:Daily Mail
Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом. Они говорили о поддержке Украины в войне против России. Бывший премьер Британии рассказал о плане кандидата в президенты США от республиканцев.
Джонсон в колонке написал, что Дональд Трамп понимает реальность. Встреча политиков состоялась 16 июля 2024 года.
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Что говорит Джонсон о плане Трампа
Я верю, что Трамп может положить конец – на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что я не могу быть уверенным, что именно он делал бы, если бы был избран. Но это то, что он мог сделать,
– заявил Джонсон.
Британский политик написал о двухэтапном подходе завершения войны в Украине.
Что может предусматривать план Трампа
Так, первый шаг – укрепить руку Запада и укрепить Украину. Ведь Трамп мог бы сделать то, что дня него свойственно – остановить бюрократическую волокиту и проволочки и дать украинцам необходимые разрешения. Когда Киев отбросит Путина – предложить сделку.
"Путину придется отступить по крайней мере до границ, предшествовавших вторжению в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальная часть Украины должна быть признана свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО, и абсолютно желанной для скорейшего присоединения", – заявил Борис Джонсон.
Он пояснил также, что после завершения войны нет никакой причины, почему бы украинским войскам не заменить часть из 70 000 американских военных, которые все еще находятся в Европе. Ведь Украина уже имеет более миллиона людей с оружием, уже хорошо привыкли работать с техникой НАТО и является самой эффективной антироссийской силой в мире.
Это позволило бы Трампу сэкономить деньги, вернуть американские силы домой и заставить европейцев сделать больше для собственной защиты: одна из его ключевых целей,
– отметил Джонсон.
Он также убежден, что Путин сможет сказать, что "специальная военная операция" – то есть вторжение России в Украину – была успешной, и что он "денацифицировал" Украину. Для русскоязычных могут быть предусмотрены особые меры защиты.
Также Джонсон убежден, что:
- с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным – возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО;
- есть лишь один способ достичь такого результата – через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой.
Борис Джонсон убежден, что это означает поддержку украинцев до конца. По его словам, если бы Трамп был в Белом доме, то он не думает, что Путин был бы настолько безрассудным и преступным, чтобы напасть на Украину.
Также бывший глава британского правительства убежден, что после возвращения к власти у Трампа появится огромный шанс – не просто исправить наследие своего предшественника, но и повести мир вперед.
Дональд Трамп осознает риск: поражение Украины может иметь огромные долгосрочные последствия для Америки и мира,
– отметил Джонсон.
Однако победа Киева может проложить путь к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Политик добавил, что это была бы большая победа для США и всего мира.
Кстати, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В Офисе президента заявили, что политики хотят встретиться.