Джонсон обнародовал "мирный план" для Украины, который может использовать Трамп

Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом. Они говорили о поддержке Украины в войне против России. Бывший премьер Британии рассказал о плане кандидата в президенты США от республиканцев.

Джонсон в колонке написал, что Дональд Трамп понимает реальность. Встреча политиков состоялась 16 июля 2024 года.

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Что говорит Джонсон о плане Трампа

Я верю, что Трамп может положить конец – на правильных условиях для Украины и Запада. Я подчеркиваю, что я не могу быть уверенным, что именно он делал бы, если бы был избран. Но это то, что он мог сделать,

– заявил Джонсон.

Британский политик написал о двухэтапном подходе завершения войны в Украине.

Что может предусматривать план Трампа

Так, первый шаг – укрепить руку Запада и укрепить Украину. Ведь Трамп мог бы сделать то, что дня него свойственно – остановить бюрократическую волокиту и проволочки и дать украинцам необходимые разрешения. Когда Киев отбросит Путина – предложить сделку.

"Путину придется отступить по крайней мере до границ, предшествовавших вторжению в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальная часть Украины должна быть признана свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО, и абсолютно желанной для скорейшего присоединения", – заявил Борис Джонсон.

Он пояснил также, что после завершения войны нет никакой причины, почему бы украинским войскам не заменить часть из 70 000 американских военных, которые все еще находятся в Европе. Ведь Украина уже имеет более миллиона людей с оружием, уже хорошо привыкли работать с техникой НАТО и является самой эффективной антироссийской силой в мире.

Это позволило бы Трампу сэкономить деньги, вернуть американские силы домой и заставить европейцев сделать больше для собственной защиты: одна из его ключевых целей,

– отметил Джонсон.

Он также убежден, что Путин сможет сказать, что "специальная военная операция" – то есть вторжение России в Украину – была успешной, и что он "денацифицировал" Украину. Для русскоязычных могут быть предусмотрены особые меры защиты.

Также Джонсон убежден, что:

с Трампом в Белом доме существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией , а с Путиным – возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО;

, а с Путиным – возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО; есть лишь один способ достичь такого результата – через силу. Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой.

Борис Джонсон убежден, что это означает поддержку украинцев до конца. По его словам, если бы Трамп был в Белом доме, то он не думает, что Путин был бы настолько безрассудным и преступным, чтобы напасть на Украину.

Также бывший глава британского правительства убежден, что после возвращения к власти у Трампа появится огромный шанс – не просто исправить наследие своего предшественника, но и повести мир вперед.

Дональд Трамп осознает риск: поражение Украины может иметь огромные долгосрочные последствия для Америки и мира,

– отметил Джонсон.

Однако победа Киева может проложить путь к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией. Политик добавил, что это была бы большая победа для США и всего мира.

Кстати, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В Офисе президента заявили, что политики хотят встретиться.