Во время телефонного разговора украинский лидер призвал американца не верить странам, которые пытаются оправдать действия России. Трамп в свою очередь попросил нашего президента не воспринимать за правду фейки о том, что якобы его победа на выборах сыграет на руку Путину.

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Будет ли встреча тет-на-тет

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, оба политика выразили принципиальное согласие на личную встречу. Они обсуждали определенные промежутки времени, когда эта встреча должна состояться.

В то же время Никифоров подчеркнул, что говорить о конкретике – времени, месте и формате будущей встречи – еще очень-очень рано.

"Это уже команды будут работать и согласовывать графики, детали, когда это может быть возможным", – отметил пресс-секретарь.

К слову, недавно Дональда Трампа официально объявили кандидатом в президенты от Республиканской партии. Незадолго до этого 20-летний Томас Крукс совершил покушение на политика во время предвыборного митинга в Пенсильвании.