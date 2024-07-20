Під час телефонної розмови український лідер закликав американця не вірити країнам, які намагаються виправдати дії Росії. Трамп своєю чергою попросив нашого президента не сприймати за правду фейки про те, що нібито його перемога на виборах зіграє на руку Путіну.

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Чи буде зустріч тет-на-тет

За словами прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова, обидва політики висловили принципову згоду на особисту зустріч. Вони обговорювали певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися.

Водночас Никифоров підкреслив, що говорити про конкретику – час, місце і формат майбутньої зустрічі – ще дуже-дуже зарано.

"Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливим", – зазначив прессекретар.

До слова, нещодавно Дональда Трампа офіційно оголосили кандидатом у президенти від Республіканської партії. Незадовго до цього 20-річний Томас Крукс скоїв замах на політика під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії.