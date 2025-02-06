Трамп еще ждет: когда обнародуют детали мирного плана по Украине

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог опроверг информацию, что обнародует мирный план по окончанию войны на Мюнхенской конференции. Все произойдет немного по-другому.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что информация о том, что Келлог обнародует мирный план, была довольно странной. Это означало бы, что конец войны ближе, чем кажется.

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Когда будет готов мирный план

Как отметил Джигун, вряд ли мирный план уже готов. Если бы Келлог его бы обнародовал, то это означало бы, что уже существуют определенные переговорные рамки в результате закрытых консультаций между Украиной и США и между США и Россией. Вероятно, сейчас такого нет.

Это уже переносило бы нас на следующий этап завершения войны. Он будет заключаться в том, чтобы сформировать рабочие группы и определяться с датами заседаний, где конкретно бы обсуждали предложения. То, что информацию об обнародовании плана опровергли, свидетельствует, что не так все легко дается Трампу и его администрации,

– сказал Джигун.

Кроме того, вряд ли Кэллог будет обнародовать мирный план. Понятно, что это будет делать именно Дональд Трамп. Он хочет продемонстрировать, что завершение полномасштабной войны в Украине – это его победа.

Пока что Трамп ждет. Он понимает, что обнародовать мирный план можно только тогда, когда обе стороны будут готовы к нему.

Мы услышим о каких-то условиях завершения войны только после того, как будет гарантирована уверенность, что обе стороны будут соглашаться с вещами, которые там будут прописаны. Тогда уже все перейдет к практической реализации,

– подчеркнул Джигун.

Напомним, Трамп неоднократно обещал как можно быстрее завершить войну в Украине. Недавно он заявил, что есть прогресс в этом вопросе.