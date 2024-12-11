Россия пока не получила от Трампа "работающих вариантов" по урегулированию "украинского кризиса", которые бы учитывали беспокойство Москвы и текущую ситуацию на фронте.

Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что заявили в Кремле

Захарова сказал, мол, положить конец конфликту может реализация предложений Путина с учетом "реалий на земле", одновременно никаких идей по этому поводу со стороны новоизбранного президента США, по ее словам, предложено пока не было.

В свою очередь заместитель главы вражеского дипломатического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва готова ознакомиться с предложениями Дональда Трампа, однако отметил, что изучить их не означает обязательное согласование с ними.

В то же время по этому поводу высказался и Песков. Как говорит представитель российского диктатора, пока не планируют разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, поскольку, мол, соответствующих инициатив со стороны Вашингтона не было.

Орбан не передавал Путину посланий от Трампа,

– уточнил Песков.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан провели телефонный разговор. Они обсуждали Украину и экономическое сотрудничество. Путин в своем репертуаре обвинил Киев, который "исключает возможность мирного урегулирования", в эскалации конфликта.