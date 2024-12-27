Путин отверг предложение мирного плана команды Трампа, – ISW

Дональд Трамп, который вскоре займет пост президента США, настаивает на мирных переговорах между Украиной и Россией. Аналитики Института изучения войны проанализировали отношение Владимира Путина к мирному плану команды республиканца.

Российский президент отверг предложение мирного плана, который разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Путин не хочет компромиссов

Аналитики отметили, что предложение команды Трампа предусматривало отсрочку членства Украины в НАТО минимум на 10 лет как условие прекращения войны. Однако 26 декабря Владимир Путин публично заявил, что для России не имеет значения, когда именно Украина вступит в НАТО – "сегодня, завтра или через 10 лет".

Недавно Путин сделал целый ряд заявлений, которые подтверждают отказ от компромиссов. Среди требований российского президента постоянный нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, ограничение численности украинской армии и смена власти в Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров также повторил тезис о нелегитимности украинского президента как аргумент относительно того, почему в России не хотят вести переговоры именно с Владимиром Зеленским.