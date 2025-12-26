Переговоры о Донбассе, ЗАЭС и армии: Зеленский ответил, есть ли понимание по чувствительным вопросам
- Зеленский заявил, что Украина будет рассматривать все чувствительные вопросы, включая Донецкой областью и ЗАЭС, во время дальнейших переговоров.
- Украина сейчас ведет коммуникацию с США, которые общаются с Россией, но официальной реакции России на мирный план из 20 пунктов еще не получили.
Во время дальнейших обсуждений по достижению мира Украина будет рассматривать все чувствительные вопросы, в частности относительно Донецкой области и Запорожской АЭС.
Будут обсуждать и другие чувствительные темы. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о чувствительных вопросах?
Президент сообщил, что Украина пока не получила официальной реакции России на обнародованный мирный план, который состоит из 20 пунктов. Киев ведет коммуникацию исключительно с США, которые в свою очередь общаются с Россией.
По его мнению, позиция российской стороны станет известной уже вскоре. Он отметил, что в рамках дальнейших обсуждений Украина будет настаивать на рассмотрении всех чувствительных вопросов, в частности Донецкой области и Запорожской АЭС.
По словам Владимира Зеленского, будут обсуждать и ряд других ключевых вопросов.
Если честно, что касается армии, то то, что закреплено сейчас в наших договоренностях или во время наших договоренностей с американской стороной – я все это соответственно открыто сказал. Нас устраивает та армия, которая сегодня там зафиксирована. Для нас это – гарантии безопасности. И американская сторона нас слышит,
– сказал он.
О чем еще сообщил президент?
Также он отметил, что не думает о том, согласится ли Россия на мирный план Украины и США. Москва постоянно ищет причины, чтобы не соглашаться. Киев же четко демонстрирует конструктивную позицию.
В то же время Владимир Зеленский отметил, что украинская и американские переговорные команды очень неплохо поработали раньше и подготовили первые драфты нескольких документов мирного плана для Украины.
Президент может встретиться с Дональдом Трампом уже "в ближайшие дни" во Флориде. Переговоры, по данным Kyiv Post, пройдут в Мар-а-Лаго. Вероятность переговоров подтвердил и Зеленский.