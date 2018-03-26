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Мирными соглашениями боевые действия не прекратить, – Бутусов

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На Пасху на фронте обещают тишину. По крайней мере об этом 26 марта 2018 договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Стороны обещают в этот период не заниматься разведкой, не проводить наступательные операции и не открывать огонь. Однако военный эксперт Юрий Бутусов заверил, что мирными соглашениями боевые действия остановить невозможно.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 Канала.

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Бутусов утверждает, что примеров остановки боевых действий перемириями нет. По его словам, на определенных участках фронта украинские позиции расположены от противника на расстоянии 50 метров, а это зоны, где никто не может отступать назад. Среди таких территорий и районы Авдеевки и Зайцева.

Отступление от этих позиций означает тактические преимущества одной из сторон. В условиях близкого контакта, кроме огневых средств поражения, ничем другим проверить, насколько далеко противник и что он делает, невозможно. Поэтому боевые действия будут продолжаться,
– прокомментировал военный эксперт.

Также по мнению Бутусова, эскалация на фронте не имеет политической окраски, связанной с выборами. Ведь смена Путина имела только декоративный характер, и ничего больше.

"Это реалии войны. Путин эту войну не собирался и не собирается сейчас прекращать. Для него интересна только возможность ведения диалога с Западом на эту тему. Потому что для него оккупация части Украины – это один из результатов правления. Он считает, что это его большой успех", – добавил эксперт.

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Он заверил, что Пасхальное перемирие не может действовать, когда фронт контролируют две вооруженных армии: захватчиков и агрессоров и тех, кто защищает свою землю. Однако, по мнению эксперта, уменьшение эскалации боевых действий вполне возможно. Например, сейчас на большей части фронта не применяются тяжелые вооружения, или применяются очень ограниченно, точечно. Перемирие и минские соглашения нарушают применением танков и тяжелой артиллерии именно российские войска, в отличие от украинских.

Но в таких случаях, как 25 марта 2018, когда погиб от снайпера украинский десантник, ответ будет всеми возможными видами вооружений, которые сейчас разрешены условиями перемирия. Молчать никто не будет. Других вариантов, кроме огневого контроля, кроме боя, кроме уничтожения противника, для того, чтобы навести порядок на линии фронта Украины, нет,
– сказал Юрий Бутусов.

Напомним, СБУ обнародовала переговоры оккупантов о присутствии российских войск на Донбассе.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Оружие Минские договоренности
Источник: 24 Канал
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