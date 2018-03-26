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Мирними угодами бойові дії не припинити, – Бутусов

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На Великдень на фронті обіцяють тишу. Принаймні, про це 26 березня 2018 року домовилася Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони обіцяють у цей період не займатися розвідкою, не проводити наступальні операції та не відкривати вогонь у відповідь. Проте воєнний експерт Юрій Бутусов запевнив, що мирними угодами бойові дії зупинити неможливо.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 Каналу.

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Бутусов стверджує, що прикладів зупинки бойових дій перемир'ями немає. За його словами, на певних ділянках фронту українські позиції розташовані від противника на відстані 50 метрів, а це зони, де ніхто не може відступати назад. Серед таких територій і райони Авдіївки та Зайцево.

Відступ від цих позицій означає тактичні переваги однієї із сторін. В умовах близького контакту, крім вогневих засобів ураження, нічим іншим перевірити, наскільки далеко противник і що він робить, неможливо. Тому бойові дії будуть продовжуватись,
– прокоментував воєнний експерт.

Також на думку Бутусова, ескалація на фронті не має політичного забарвлення, пов'язаного з виборами. Адже зміна Путіна мала тільки декоративний характер, і нічого більше.

"Це реалії війни. Путін цю війну не збирався і не збирається зараз припиняти. Для нього цікава тільки можливість ведення діалогу з Заходом на цю тему. Бо для нього окупація частини України – це один з результатів правління. Він вважає, що це його великий успіх", – додав експерт.

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Він запевнив, що Великоднє перемир'я не може діяти, коли фронт контролюють дві озброєних армії: загарбників та агресорів та тих, хто захищає свою землю. Проте на думку експерта, зменшення ескалації бойових дій цілком можливе. Наприклад, зараз на більшій частині фронту не застосовуються важкі озброєння, або застосовуються дуже обмежено, точково. Перемир'я і мінські угоди порушують застосуванням танків та важкої артилерії саме російські війська, на відміну від українських.

Але на такі випадки, як 25 березня 2018 року, коли загинув від снайпера український десантник, відповідь буде за усіма можливими видами озброєнь, які зараз дозволені умовами перемир'я. Але мовчати ніхто не буде. Інших варіантів крім вогневого контролю, крім бою, крім знищення противника, для того, щоб навести лад на лінії фронту України, нема,
– сказав Юрій Бутусов.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила переговори окупантів про присутність російських військ на Донбасі.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Зброя
Джерело: 24 Канал
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