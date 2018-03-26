Ми готові дати відсіч бойовим провокаціям, – Турчинов про загострення на Донбасі

Збройні Сили України готові дати збройну відсіч російським окупаційним силам на сході України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

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"Путін продовжує в новому терміні свого перебування нац ій посаді агресію проти нашої країни. Безумовно, ми готові дати відсіч бойовим провокаціям", – зазначив Турчинов.

Він також сказав, що якщо є загроза життю і здоров’ю наших бійців, то вони ЗСУ будуть захищати свої позиції і присікатимуть вогнем будь-які провокації.

До слова, Тристороння контактна група домовилася в Мінську про встановлення нового перемир'я на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, яке повинне запрацювати з 30 березня.